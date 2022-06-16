الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل يذبح زوجته ويسلم نفسه للشرطة في الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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أقدم عامل على ذبح زوجته بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وسلم نفسه للشرطة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد التابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات بينهما وسلم نفسه إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثمان للمشرحة.

ودلت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ حوالي 20 عاما ولديهم 3 أبناء، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ذبح زوجته الأميرية قسم شرطة الزاوية الحمراء جثة الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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