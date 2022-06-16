مسئولة حياة كريمة: المشروع يهتم ببناء الإنسان والمشروعات الخضراء

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ.

وقالت شنا مسعود، مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن مشروع حياة كريمة هو أول مشروع تنموى يوجد كافة الجهود بين الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، من أجل المشروعات الخضراء الاقتصادية والبيئية بالقرى.

وأضافت مسعود، أن مشروع حياة كريمة يستهدف 4580 قرية متواجدة بـ75 مركزا، فى 20 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عدد المستفيدين بها 60 مليون مواطن.

وأكدت مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، أن مشروع حياة كريمة يهتم أيضا ببناء الإنسان، وتقديم عدد من المشروعات التى تساهم فى خفض الانبعاثات مستقبلا.

وأشارت إلى الإشادات الدولية بمشروع حياة كريمة، حيث يتضمن أهداف مكافحة تغير المناخ، وذلك بتوجيه جزء منه للمشروعات الخضراء فى قطاعى الرى والزراعة ومنها تبطين الترع، والذى بلغت نسبة الإنجاز به 65٪؜، والذى يسهم بدور رئيسى لتحسين عملية توزيع المياه، كما أنه يحد من استخدام المياه ويزيد من نسبة الرقعة الزراعية باستصلاح عبر المياه المرشدة.

وأوضحت أن معالجة مشروعات الصرف الصحى لها تأثير إيجابى على البيئة، مشيرة إلى أنه من المشروعات التى تنبثق من مبادرة حياة كريمة تحويل المخلفات لغاز حيوى مثل بيوجاز لإعادة إنتاج المخلفات.

ويشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي ينظمه مجلس النواب مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "برلمانيون شباب من أجل قضايا المناخ".

وحضر المؤتمر، شباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم، ودارت جلسات اليوم الأول حول قضايا المناخ وأثرها على حقوق الإنسان، ودور البرلمانيين الشباب في جعل البرلمانات حول العالم برلمانات خضراء.