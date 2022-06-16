الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 15 عامًا لشقيقين وسنة للثالث بتهمة قتل آخر فى قنا

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عامًا لسائقين شقيقين، والسجن سنة لشقيقهم الثالث، بتهمة قتل شخص.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل آخر بالضرب بالشوم والعصا في قرية المقارين التابعة بمركز قوص جنوب قنا، وذلك لوجود خلافات بينهم واتهام المجني عليه بالتحرش بفتاة من الأسرة، وذلك بعد رفض أهلها الزواج من المجني عليه.

تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 4424 لسنة 2020 والتي قضت بمعاقبة "علي.أ"، سائق بالسجن المشدد 15 عامًا، وشقيقه "حسين.أ"، سائق، بالمشدد 15 عامًا، و"أحمد.ج"، طالب، بالسجن عامًا.

 

 

محكمة جنايات قنا قنا جنايات قنا قرية المقارين مركز قوص

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