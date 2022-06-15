رئيس الوزراء: مخزون القمح يكفى 6 أشهر.. و23 مليار جنيه تكلفة زيادة سعر التوريد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة في إطار حرصها على مكاشفة المواطنين من خلال الأرقام، فقد تم استعراض موقف السلع التموينية الرئيسية، من القمح وزيت الطعام والسكر.

وأشار إلى أن القمح اليوم، وكما أكد رئيس الجمهورية، فالاحتياطي منه يكفي ٦ أشهر، للخبز المدعم الخاص بالتموين، مجددا الشكر الذي وجهه الرئيس السيسي إلى الفلاح المصري، على استجابته لمبادرة الدولة المصرية، متمنيا أن يستمر في توريد الأقماح إلى الدولة خلال الفترة القادمة، فكلما استطعنا زيادة احتياطنا كلما تمكنا من توفير العملة الصعبة.

وأضاف، أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، ٢٣ مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.