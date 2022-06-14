«النور» يهنئ «تنسيقية شباب الأحزاب»: تجربة تعزز قيمة الحوار والنقاش البنَّاء

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، إننا نشهد اليوم مرور 4 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تمثل تجربة جديدة يمكنها أن تعزز من قيمة الحوار والنقاش البنَّاء.

وأضاف: من أجل هذا حرص حزب النور منذ بداية تأسيس التنسيقية على الدفع خلف إنجاح هذه التجربة وتقديم الدعم الكامل لأعضائها عن حزب النور، حرصًا على أن تكون التنسيقية منصة حوارية وملتقى لمتابعة الهموم المشتركة للشعب المصري، وهو ما لمسناه في كثير من الفعاليات.

واحتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوم الأحد بمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيس التنسيقية.