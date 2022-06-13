إصابة سيدتين فى تصادم سيارة ملاكى بصحراوى الفيوم

شهد طريق الفيوم الصحراوى، الاثنين، حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف، ما أسفر عن إصابة سيدتين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث أمام البوابة الأولى لمنطقة حدائق الأهرام.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بالرصيف اتجاه الفيوم، ما أسفر عن إصابة طبيبة "ر.م"41 سنة، وممرضة "ب.ا" ونقلتا إلى مستشفى الهرم، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.