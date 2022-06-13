السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل فتاة كفر شكر في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهم في قضية مقتل "هايدي وصفي"، ابنة قرية كفر عامر ورضوان بكفر شكر، وإلقاء جثتها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وبراءة المتهم الآخر بالقضية.

وكانت قد استمعت المحكمة للطبيب الشرعي وناقشته بتفاصيل الواقعة، الذى أكد وجود شبهة جنائية بالواقعة، وأنه بفحص جثة المجني عليها تبين وجود ضغط على العصب السمبساوي الخاص بالمجني عليها، فحدث رد فعل عكسي ما أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاتها على الفور، وعرض ذلك في تقرير على هيئة المحكمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "عمر. غ. ع"، و"مصطفى. ب. ع"، قام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر تواجدها معه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، بأن قام بجذبها بقوة من يدها اليمني محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وتمكن بذلك من اصطحابها لغرفة النوم، وما أن همت المجنى عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الانصراف فاعترض طريقها بذراعه الأيمن فاصطدم رسغ يده اليمني بقوة بعنقها، فسقطت مغشيًا عليها، مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبي المنعكس على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم الثاني في إخفاء جثة المجني عليها، بأن ساعد المتهم الأول في إلقاء جثة المجني عليها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، وإمعانًا في التضليل ألقوا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها بالرياح التوفيقي.

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التي بداخلها جثة المجني عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها"، وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.