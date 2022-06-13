والد فتاة اغتصبها عاطل فى المرج: «خدعها باسم الحب»

استمعت نيابة المرج، اليوم الإثنين، لأقوال والد فتاة اغتصبها عاطل، بعدما أوهمها بالزواج.

وأكد والد الفتاة أن المتهم غرر بابنته، وخدعها باسم الحب حتى ذهبت المجني عليها إليه، ولم تسلم براءتها من أنيابه، بل قام باغتصابها وعندما طالبه بالزواج منها رفض.

وأضاف والد الفتاة في أقواله أمام النيابة، أن المتهم هرب من الزواج بابنته بعد أن فضحها أمام الجيران.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة، في القبض على المتهم بهتك عرض فتاة بنطاق القسم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من أسرة فتاة تفيد بقيام شاب بالتعدي عليها جنسياً، وعاشرها معاشرة الأزواج وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من التوصل لمكان المتهم وضبطه، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.