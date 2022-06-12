غرق عامل فى ترعة الإبراهيمية بقرية أبوصير فى بنى سويف

شهدت ترعة الإبراهيمية بنطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، مصرع عامل غرقا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وسيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مستشفى مركز الواسطى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق عامل بمياه ترعة الإبراهيمية، بقرية أبوصير الملق التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال المحافظة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "باسم إ. أ. س" 42 عامًا، مقيم قرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى، جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزى، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.