خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل موقع دعم مصر

مدت وزارة التموين مهلة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر حتى نهاية الشهر الجاري حتى يتمكن أصحاب بطاقات التموين من الالتزام بالاشتراطات الجديدة التي حددتها وزارة التموين وأرسلتها لهم عبر كوبونات صرف الخبز.

واشترطت وزارة التموين لتحديث بطاقة التموين أن يكون هناك رقم موبايل لصحاب البطاقة التموينية أو أحد المنتفعين بها مسجل باسمه لسهولة التواصل بين الوزارة والمنتفعين من التموين بسهولة.

واستمرت عمليات بحث المصريون عن خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر مع استمرار تلقي طلبات أصحاب بطاقات التموين لتحديث البطاقات حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وتوضح “الدستور” في السطور التالية خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية اتباع خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل موقع دعم مصروهي كالتالي:

أولًا: الدخول إلى رابط موقع دعم مصر من هنا

ثانيُا: إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

ثالثُا: سجل رقم التليفون بعد أن يظهر أمامك اسم صاحب بطاقة التموين، وذلك ليتم تحديث بطاقة التموين برقم التليفون.

رابعًا: سيظهر أمامك رسالة تفيد بقبول الرقم إذا كان مسجلا أو الرفض في حالة عدم التسجيل، وكذلك رسالة بمراجعة اسم صاحب البطاقة.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الاستثناءات على تطبيق تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل ومنها أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة، ومن ليس لديهم خط هاتف محمول علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة بياناتهم في التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريًا لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على بطاقة التموين لتحديثها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المنتفعين من السلع التموينية المدعمة، وتوفير وسيلة للتواصل بين الوزارة والحاصلين على الدعم التمويني من خلال رقم التليفون، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجبارها أصحاب البطاقات التموينية على تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون وأكدت اكتفاءها فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.