الأحد 12 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل موقع دعم مصر

التموين
التموين
ads

مدت وزارة التموين مهلة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر حتى نهاية الشهر الجاري حتى يتمكن أصحاب بطاقات التموين من الالتزام بالاشتراطات الجديدة التي حددتها وزارة التموين وأرسلتها لهم عبر كوبونات صرف الخبز.

واشترطت وزارة التموين لتحديث بطاقة التموين أن يكون هناك رقم موبايل لصحاب البطاقة التموينية أو أحد المنتفعين بها مسجل باسمه لسهولة التواصل بين الوزارة والمنتفعين من التموين بسهولة.

 واستمرت عمليات  بحث المصريون عن خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر مع استمرار تلقي طلبات أصحاب بطاقات التموين لتحديث البطاقات حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وتوضح “الدستور” في السطور التالية خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل  عبر موقع دعم مصر.

رابط موقع دعم مصر

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية اتباع خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل موقع دعم مصروهي كالتالي:

أولًا: الدخول إلى رابط موقع دعم مصر من هنا 

ثانيُا: إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما.

ثالثُا:  سجل رقم التليفون بعد أن يظهر أمامك  اسم صاحب بطاقة التموين، وذلك ليتم تحديث بطاقة التموين برقم التليفون.

رابعًا: سيظهر أمامك رسالة تفيد بقبول الرقم إذا كان مسجلا أو الرفض في حالة عدم التسجيل، وكذلك رسالة بمراجعة اسم صاحب البطاقة.

txt

لطلاب الشهادة الإعدادية 2022.. رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023

txt

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية  بعض الاستثناءات على تطبيق تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل ومنها أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة، ومن ليس لديهم خط هاتف محمول علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة بياناتهم في التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريًا لتحديث بطاقة التموين برقم الموبايل على بطاقة التموين لتحديثها وتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المنتفعين من السلع التموينية المدعمة، وتوفير وسيلة للتواصل بين الوزارة والحاصلين على الدعم التمويني من خلال رقم التليفون، ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجبارها أصحاب البطاقات التموينية على تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون وأكدت اكتفاءها فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

موقع وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

تحديث بطاقة التموين موقع دعم مصر وزارة التموين رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

د.أحمد الخميسى

ذكرى رحيل الشيخ إمام

د. منى حلمى

رشاقة الفقر وسِمنة القهر

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا

السماء المفتوحة: إسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية 22000 مرة.. ما التفاصيل؟

الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق