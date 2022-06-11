مازالت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية محل اهتمام من الطلاب وأولياء الأمور، حتى احتلت مؤشرات البحث عبر جوجل للبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وتولت هيئات التدريس في المعاهد الأزهرية المنتشرة عبر الجمهورية عمليات المراجعة ورصد الدرجات بعد انتهاء مرحلة التصحيح للامتحانات، والتي تلتها اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وظهورها رسميًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك تيسيرًا على الطلاب ووفقًا للمخطط الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه لضمان إجراءات ميكنة الخطوات الحكومية والتحول الرقمي وإنجاز المصالح دون جهد كبير.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

وللحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى موقع بوابة الأزهر (من هنا)

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثالثًا: كتابة جميع بيانات الطالب بالتفصيل منها المحافظة والإدارة التعليمية.

رابعًا: تسجيل رقم جلوس الطالب.

خامسًا: اضغط على أيقونة الاستعلام، وستحصل على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ودرجاته بالتفصيل.

امتحانات الشهادة الابتدائية

وتصدرت بوابة الأزهر الإلكترونية قائمة البحث في مصر منذ انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية وخلال الفترة الحالية لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس بالتزامن بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأزهري دور أول في يوم 7 مايو الماضي وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الذي تم اعتماده مسبقا، وتم إجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة مع استمرار انتشار وباء كورونا، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين طلاب الشهادة الابتدائية أثناء إجراء الامتحانات.

وتم إجراء الامتحانات وسط تشديد الرقابة على الطلاب لمنع الغش الإلكتروني وتم حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحان.

وحدد الأزهر الشريف مواعيد امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية والذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من هذا العام فستنطلق امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم 17 يوليو المقبل عقب الانتهاء من امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية مباشرة والتي ستبدأ في يونيو المقبل.