مصرع 3 وإصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «شبرا- بنها الحر»

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى علي طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص آخر.

و جرى نقل الجثث لمستشفى بنها التعليمي، ونقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم إعادة الحركة المرورية للطريق من جديد.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص رابع من مستقلى السيارة.

وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارة على الطريق، وإعادة الحركة المرورية على الطريق، من جديد لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.