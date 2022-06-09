توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 ورابط التقديم فى الصف الأول الثانوى

يبحث آلاف الطلاب في مختلف محافظات مصر عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، والذي يُحدد إذا كان مجموع الطالب الناجح في الشهادة الإعدادية سيلتحق وفق مجموعه للتعليم الثانوي أو المهني والفني أو التطبيقي التكنولوجي الذي انتشرت مدارسه في العديد من المحافظات كمدرسة "العربي وإيجيبت جولد ومدرسة السكة الحديد وغيرهم"، وبالفعل قد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ودمياط، وكفر الشيخ، وبني سويف، وبورسعيد، والبحيرة، والمنوفية، وأسيوط، والإسكندرية، والجيزة، وأسوان، والمنيا، والدقهلية، والوادي الجديد".

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

وحاليًا تستعد المديريات التعليمية في كل المحافظات، إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات التنسيق في الصف الأول الثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام والأمر ينطبق على التعليم الفني.

أوراق التقديم في الصف الأول الثانوي 2022 -2023

وقد أوضحت المديريات التعليمية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي عند فتح باب التقدم وإعلان التنسيق في كل محافظة هي كالآتي:

مستخرج الشهادة الإعدادية ويتم استخراجه من المديرية والإدارة التعليمية مقابل رسوم 50 جنيها. شهادة ميلاد الطالب المميكنة "كمبيوتر" صورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم استمارة التقديم في المرحلة الثانوية 6 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2022- 2023

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم في الصف الأول الثانوي سيكون متاح من خلال البريد الموحد للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ويتعين على الطالب أن يقوم بعدة خطوات التقديم في المدارس الثانوية 2022 أوضحتها وزارة التربية والتعليم وهي كالأتي: