الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: ماس كهربائى سبب حريق شقة فى المرج

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت تحقيقات نيابة المرج حول حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات، الثلاثاء الماضي، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج حريق شقة سكنية ماسا كهربائيا المعمل الجنائي

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