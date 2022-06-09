الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 2 إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر انقلاب دراجة بخارية بكوبري المخزن بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية المخزن في قوص.

وأسفر الحادث عن مصرع محمود عاشور محمد عبدالله، البالغ من العمر 20 عامًا، وإصابة زياد حمدي وهبة، البالغ من العمر 26 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع انقلاب دراجة بخارية مركز قوص قنا حادث

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