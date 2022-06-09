مصرع وإصابة 2 إثر انقلاب دراجة بخارية بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر انقلاب دراجة بخارية بكوبري المخزن بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بقرية المخزن في قوص.

وأسفر الحادث عن مصرع محمود عاشور محمد عبدالله، البالغ من العمر 20 عامًا، وإصابة زياد حمدي وهبة، البالغ من العمر 26 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.