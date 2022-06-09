الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سـلة خامات أوبك لـ99.3 دولار للبرميل 2022

أوبك
أوبك
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تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سـلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2022 إلى 105.4 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 7.1 % مقارنة بالشهر السابق.

بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها في عام 2022 إلى 99.3 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 42 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقًا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية أبريل 2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شـهـر مـارس 2022 بنسبة 20.8 % ( 19.5 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 113.5 دولار للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن ذلك  يعزى بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الفعلية، مع تزايد المخاوف بشأن النقص المحتمل في الإمدادات النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا، فضلًا عن اضطرابات الإمدادات في بحر قزوين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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