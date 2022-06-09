الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار عالميًا واليورو يقفز قبل «اجتماع مرتقب»

سعر الدولار
سعر الدولار
ads

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بعد أن ارتد عن تراجعات في وقت سابق مع هبوط الأسهم في وول ستريت وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية العملة الخضراء كملاذ استثماري آمن.

وصعد اليورو أيضا قبيل إعلان بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.

وسجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة في 20 عاما أمام الين الياباني الذي تراجع أثناء الجلسة إلى 134.47 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 27 فبراير 2002.

بينما سجل اليورو أعلى مستوى مقابل الين منذ الخامس من يناير كانون الثاني 2015. وواصل الين الهبوط لعاشر جلسة تداول على التوالي أمام اليورو، وهي أطول سلسلة خسائر في ثمانية أشهر.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس موقفا متشددا بزيادات للفائدة بدءا من يوليو تموز ويتوقع متعاملون زيادات تصل إلى 75 نقطة أساس بحلول سبتمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.22 بالمئة إلى 102.547 في أواخر جلسة التداول بينما صعد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0715 دولار.

وقفز اليورو 1.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 143.78 ين.

وتراجعت العملة اليابانية 1.17 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 134.17 ين للدولار في حين جرى تداول الجنيه الاسترليني منخفضا 0.37 بالمئة عند 1.2541 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 3.55 بالمئة إلى 30 ألفا و216.58 دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

فيصل شمس

الولد المخيف إيلون موسك

محمد العسيري

فى محبة «عطية».. والشيخ حسنى و«طيور العنبر»

أحمد سعد زايد

تشابه الأصولية العربية والغربية

ميرفت دهان

الشرط نور

ماجد حبته

معركة توحيد الشاحن!

أحمد غنام

«ريفو».. فن المراوغة بالحب والموسيقى

د هند جاد

كلها غيرانة: شكل.. وبدلة.. وصورة.. ومشاعر

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟