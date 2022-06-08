رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الغربية

تستمر محافظات جمهورية مصر العربية في إعلان نتائج الشهادة الاعدادية 2022 عبر مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ويبحث الآن أبناء محافظة الغربية على الإنترنت للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني عقب اعتمادها اليوم الأربعاء.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية

ويقدم هذا التقرير نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية نتائج الشهادة الاعدادية 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

ظهرت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الغربية، عقب اعتمادها من المحافظ طارق رحمي بنسبة نجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الغربية 75.13%، بحضور حسن ناصر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي.

وكان تقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الغربية الترم الثاني 88143 طالب من أصل 88749 طالب وطالب في الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الغربية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الغربية

ويقدم الدستور لأبنائه الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الغربية من هنا .

وهنأ محافظ الغربية أبنائه الطلاب الناجحين، متنمياً لهم دوام التوفيق والنجاح، موجها بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة.

وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ٤٧٤٠ حضر منهم ٤٦٤٠ وبلغت نسبة النجاح ٨٢.٧٥٪، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠٪ وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم ٩٧.٣٪ وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية ٨٤٪.

درجات المواد الصف الثالث الاعدادي 2022

ويبحث طلاب الإعدادية عن درجات المواد الصف الثالث الاعدادي والمجموع الكلي وتأتي الدرجات كالتالي:

اللغة العربية : 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

المجموع الكلي: 280 درجة، والنجاح من 140

المواد التي لا تضاف للمجموع

التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

التربية الفنية: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، ودرجة النجاح 10 درجات.