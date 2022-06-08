رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

ينتظر الطلاب بمحافظة المنيا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري بعد أن أعلنت المحافظة اقتراب انتهائها من عمليات الرصد والتدقيق لنتيجة الامتحانات بعد انتهاء عمليات التصحيح.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات الجمهورية الأسبوع الماضي، ولكن مازال طلاب الشهادة الإعدادية محافظة المنيا في انتظار إعلان النتيجة خلال اليومين القادمين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022





يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا من هنا

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني ( 113357 طالبًـا أدوا امتحاناتهم أمام 229 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، بمشاركة ( 14575ملاحظًـا، و1810 مراقبًـا، و2313 إدارياً).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالرقم القومي



ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، أو من خلال مواقع المديريات التعليمية الخاصة بالمحافظات عبرالإنترنت.



ومن خلال المواقع الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم تتبع الخطوات التالية:

*اختر الخدمات الإلكترونية.

*اضغط على قسم نتائج الطلاب.

*اختر نتيجة الإعدادية 2022.

*اكتب رقم جلوسك أو الرقم القومي لولي الأمر.

*اضغط على عرض النتيجة فستظهر إمامك.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالتليفون

ونوهت وزارة التربية والتعليم بين الطرق التي يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة امتحاناتهم من خلالها إمكانية الحصول عليها من خلال رقم هاتف مخصص لذلك، كما طبقتها في نتيجة الفصل الدراسي الأول على أرقام التليفون الأرضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا فور ظهورها.

وبعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ الطلاب في الاختيار بين عدة بدائل إما الثانوية العامة أو التعليم الفني.

ووفرت وزارة التربية والتعليم عدة بدائل أمام طلاب الصف الثالث الاعدادي غير الالتحاق بمدارس الثانوية العامة والتي تتناسب فيها الدراسة مع احتياجات سوق العمل بعد تحسينها لمنظومة التعليم الفني، ومنها مدرسة الضبعة النووية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف أنواعها ومدارس الطاقة الشمسية وتعمل المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى خلال الاسبوع الجاري بعد أن أعلنتها أغلب محافظات الجمهورية.