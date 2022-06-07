تحديث بطاقة التموين.. رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022

مازال بحث أصحاب بطاقات التموين مستمرًا على موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022، مع استمرار تلقي طلبات أصحاب بطاقات التموين لتحديث البطاقات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وتتيح وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا، ولكن بضوابط حددتها مسبقًا، وهي أن يكون رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد المنتفعين من بطاقة التموين.

وفتحت وزارة التموين الباب أمام أصحاب بطاقات التموين لتحديث بيانات البطاقة، بعد إعلانهم الشهر الماضي من خلال بونات صرف الخبز، واستمرت عملية تسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين حتى نهاية الشهر الجاري.

رابط موقع دعم مصر

ومن خلال رابط موقع دعم مصر يمكن لأصحاب بطاقات التموين تحديث بيانات بطاقة التموين لتسجيل رقم الموبايل 2022.

ويمكن لأصحاب بطاقات التموين الذي لم يقوموا بتحديثها حتى الآن القيام بالخطوات التالية لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقة التموين وذلك من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر من هنا.

وبعد ذلك قم بإدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، ثم يظهر بعد ذلك اسم صاحب بطاقة التموين، ويطلب منك تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها.

في الخطوة الأخيرة، يظهر أمامك رسالة تفيد بقبول الرقم إذا كانت مسجل أو الرفض في حالة عدم التسجيل، وكذلك رسالة بمراجعة اسم صاحب البطاقة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم عملية تسجيل رقم الموبايل علي بطاقة التموين لتحديثها وتوفير وسيلة للتواصل بين الوزارة والحاصلين على الدعم التمويني، و شمل قرار تحديث بطاقة التموين عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الموبايل، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

واستثنى قرار وزارة التموين بتحديث بطاقة التموين لتسجيل رقم الموبايل بعض الفئات من القرار، ومنها أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة بياناتهم في التموين.