الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات 2022 برقم الجلوس

امتحانات
امتحانات
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يهتم الكثير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم بالبحث عبر موقع وزارة التربية والتعليم حول نتائج الامتحانات 2022، مع إعلان المديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات نتيجة الشهادات الابتدائية والاعدادية، وانتظار إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 

وتصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، قائمة محركات البحث على منصة البحث الأكثر شهرة وهي جوجل، مع إعلان نتائج امتحانات أغلب صفوف النقل ماعدا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والتي من المحتمل أن تظهر خلال الأسبوع الجاري.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط خاص لنتيجة الامتحانات 2022،  والتي تعرض نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي لتكون منصة موحدة بجانب إعلانها في جميع المدارس خلال الأسابيع القليلة الماضية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022، يمكن لطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية والإعدادية والثانوية، الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات  اضغط هنا.

لمعرفة نتيجة الامتحانات برقم الجلوس والرقم القومي لبعض صفوف النقل.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 وموعد ظهورها

وجاء تدشين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ بوابة نتائج الامتحانات لتسهيل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، فهي تتيح لطلاب التعليم الأساسي  الحصول على نتائجهم  بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الامتحانات من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

وهناك بعض الخطوات يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائج الامتحانات فبعد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وكتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك مع كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات، والضغط على زر الاستعلام لتظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية. 

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موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

موقع مركز المعلومات

لا يتيح موقع مركز المعلومات - بوابة وزارة التربية والتعليم - خدمة نتائج الامتحانات فقط ولكنه يوفر للطلاب في جميع المراحل التعليمية ولأولياء أمورهم العديد من الخدمات التعليمية.

موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

تحذير مهم من وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بشأن المصروفات

وعلى الراغبين في تقديم أوراق الالتحاق برياض أطفال أو الصف الأول الابتدائي الدخول عبر الموقع والحصول على الخدمة، كما توفر جميع الخدمات التعليمية لطلاب الثانوية العامة بداية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 للمصريين في الداخل وأرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب في الخارج، كما تمكن الطلاب من خلالها من تسجيل استمارة الكترونيًا.

وزارة التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات 2022 رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي امتحانات الثانوية العامة موقع مركز المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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