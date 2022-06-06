الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 قبل انطلاق الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تسلمت مديريات وإدارات التعليم في المحافظات أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 اليوم الإثنين، بعد أن وفرتها كنترولات الثانوية قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي تجري في كافة محافظات الجمهورية في نفس التوقيت وبجدول موحد وامتحان موحد.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

واهتم الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام بالبحث عن  أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 عن طريق بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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رابط تسجيل واحد سرى ثانوية عامة 2022 وطريقة تعبئة الاستمارة

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أولًا يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم – مركز المعلومات – من خلال  هذا الرابط

ثانيًا تسجيل الكود الخاص بالطالب للحصول على رقم الجلوس.

ثالثًا الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. 

رابعًا ييظهر رقم الجلوس للطالب إضافة إلى بياناته.

خامسًا يتضمّن رقم الجلوس رقم اللجنة والمدرسة المقرر عقد الامتحان بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، في 20 يونيو الجاري وتبدأ أولًا بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية وجاء جدول الثانوية العامة كالتالي:

• الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.
•   الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية. 
• الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.
•  الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا.
• الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
ثم تتوقف الامتحانات طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى وتبدأ الإجازة من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويستأنف الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد ذلك.

• الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ.
•  الأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
•  يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم – مركز المعلومات – يمكن لطلاب الثانوية العامة بالخارج الحصول على رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال زيارة البوابة والضغط على أيقونة رقم جلوس طلاب الثانوية العامة بالخارج للحصول عليها.

وتوفر بوابة وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور فمن خلالها يمكن تقديم طلب الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كما يمكن من خلالها معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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