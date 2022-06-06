رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 قبل انطلاق الامتحانات

تسلمت مديريات وإدارات التعليم في المحافظات أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 اليوم الإثنين، بعد أن وفرتها كنترولات الثانوية قبل أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتي تجري في كافة محافظات الجمهورية في نفس التوقيت وبجدول موحد وامتحان موحد.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

واهتم الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام بالبحث عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 عن طريق بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



أولًا يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم – مركز المعلومات – من خلال هذا الرابط

ثانيًا تسجيل الكود الخاص بالطالب للحصول على رقم الجلوس.

ثالثًا الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

رابعًا ييظهر رقم الجلوس للطالب إضافة إلى بياناته.

خامسًا يتضمّن رقم الجلوس رقم اللجنة والمدرسة المقرر عقد الامتحان بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، في 20 يونيو الجاري وتبدأ أولًا بالمواد الدراسية غير المضافة للمجموع.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية وجاء جدول الثانوية العامة كالتالي:

• الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.

• الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

• الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

• الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا.

• الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ثم تتوقف الامتحانات طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى وتبدأ الإجازة من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويستأنف الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد ذلك.

• الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ.

• الأحد 17 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

• يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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طلاب الثانوية العامة بالخارج

من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم – مركز المعلومات – يمكن لطلاب الثانوية العامة بالخارج الحصول على رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال زيارة البوابة والضغط على أيقونة رقم جلوس طلاب الثانوية العامة بالخارج للحصول عليها.

وتوفر بوابة وزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور فمن خلالها يمكن تقديم طلب الالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كما يمكن من خلالها معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.