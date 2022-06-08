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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 8-6-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر، اليوم الأربعاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم، الذي سوف يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح في بعض الأحيان في فترات المساء على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى لقاء عبر البث المباشر على صفحة جريدة "الدستور" على فيسبوك «إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا على كافة الأنحاء تصل لـ35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، ويشعر المواطنون بطقس حار أكثر من 35 درجة بسبب الرطوبة الموجودة في الهواء، كما تنخفض الحرارة ليلا مع غياب الشمس ودخول ساعات الليل، وذلك بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يجلب معه كتل هوائية شديدة الحرارة ترتفع معها درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وتصل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء».

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-6-2022 فى محافظات ومدن مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3624
الإسكندرية3223
وادي النطرون3422
طنطا3522
شبين الكوم3523
دمنهور3422
بالطيم3121
مرسى مطروح3322
السلوم3221
سيوة3921
بورسعيد3023
دمياط2922
الزقازيق3623
المنصورة3522
الإسماعيلية3722
السويس3621
العريش3322
رفح3221
رأس سدر3723
نخل3618
نوبيع3623
طابا3422
سانت كاترين3218
الطور3723
شرم الشيخ3827
الغردقة2928
مرسى علم3624
الفيوم3722
بني سويف3723
المنيا3722
أسيوط3825
سوهاج3824
قنا3925
الأقصر4124
أسوان4127
إدفو4126
أبو سمبل4025
الوادى الجديد4125
شلاتين3728
أبو رماد3627
حلايب3427
رأس حدربة3326
الطقس درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الطقس في مصر منخفض الهند الموسمي الأرصاد الجوية

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