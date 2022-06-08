تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 8-6-2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر، اليوم الأربعاء، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم، الذي سوف يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح في بعض الأحيان في فترات المساء على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى لقاء عبر البث المباشر على صفحة جريدة "الدستور" على فيسبوك «إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا على كافة الأنحاء تصل لـ35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، ويشعر المواطنون بطقس حار أكثر من 35 درجة بسبب الرطوبة الموجودة في الهواء، كما تنخفض الحرارة ليلا مع غياب الشمس ودخول ساعات الليل، وذلك بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يجلب معه كتل هوائية شديدة الحرارة ترتفع معها درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وتصل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء».

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-6-2022 فى محافظات ومدن مصر