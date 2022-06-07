تتويج حسين عطية بالتشجيعية في الإعلام والتواصل: مَن هو الفائز؟

فاز الدكتور حسين حسنى عطية عبد النبي بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات عن البحث الذي نشره عبر المجلة العلمية لبحوث الصحافة في يوليو 2021، بعنوان "استخدامات المتزوجين لوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بظاهرة الطلاق في المجتمع المصري".

والدكتور حسين عطية كان ضمن لجنة الشباب التي شُكلت من قبل وزارة الثقافة في ديسمبر 2021 ضمن التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لدورة جديدة مدتها عامان.

شغل حسين عطية، منصب مدرس الصحافة المساعد بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، وكان قد استهدف بحثه الفائز بالجائزة، استهدف العلاقة بين استخدام المتزوجين لموقع فيسبوك وتنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، بعدما وضعت تلك الظاهرة العديد من الأسر المصرية على المحك وفق العديد من المؤسسات الرسمية، وأصبحت واحدة من أبرز مهددات الأمن الاجتماعي، باعتبار أن الأسرة تشکل النواة الرئيسية للمجتمعات.

واعتمد البحث على منهجين رئيسيين، منهج المسح الإعلامي، ومنهج العلاقات الارتباطية، بينما اعتمد في جمع البيانات على أداة صحيفة الاستقصاء، واستطاع خلال عمله على البحث تحديد عينة من المتزوجين، عددها 400 مفردة تم سحبها بأسلوب العينة العمدية، لتضم من هم متزوجون حاليا، أو من مروا بتجارب زواج في السابق.

وكشفت نتائج البحث أن الهروب من المشاکل الزوجية جاء على رأس دوافع متابعة الأزواج لموضوعات العلاقات الزوجية على موقع فيسبوك، يليها دافع متابعة الفضفضات الخاصة بمشکلات العلاقات الزوجية، بينما جاء دافع التعرف على طرق تکوين علاقات غرامية سرية مع الجنس الآخر جاء في الترتيب الثالث.

وتبين أن غالبية المبحوثين يوقنون بأن هناك علاقة کبيرة بين استخدام (فيسبوك) وزيادة نسبة الطلاق في المجتمع المصري، وأوضح أن سبب الطلاق العاطفي (انفصال الزوجين عاطفيا ونفسيا فقط) هو الأکثر حدوثا بين الأزواج، بسبب استخدام موقع فيسبوك برأي المبحوثين، بينما جاء في المرتبة الثانية الطلاق البائن (انفصال الزوجين).