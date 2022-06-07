الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس المتهمين بسرقة سيارة نقل فى القطامية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة نقل حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم سرقة السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه "نقل" حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان.

بعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها"، وبحوزتهما فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بقيامهما بإعادة السيارة لمالكها عقب مساومته، والتحصل منه على مبلغ مالى، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتهما السلاح النارى المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، باستدعاء المجنى عليهما، اتهماهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

النيابة العامة جنوب القاهرة 4 أيام سيارة نقل الواقعة السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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