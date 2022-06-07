«التغيرات المناخية وتأثير قطع الأشجار على البيئة» بثقافة القصير

برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وجهاز شئون البيئة، نظم بيت ثقافة القصير التابع لثقافة البحر الأحمر بقيادة سوسن عبد الرحيم بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ورشة عمل عن "التغيرات المناخية والمخلفات الصلبة وتأثير قطع الأشجار على البيئة" بحضور ابوالحجاج نصير مدير جهاز شئون البيئة وناصر محمد مسئول البيئة بالوحدة المحلية وتخلل الورشة تلوين صور تعبر عن الاهتمام بالبيئة المحيطة بالإنسان فيجب ان نحافظ عليها ونهتم بها، بجانب محاضرة بعنوان "مهارات تقبل الذات وكيفية تطويرها" وتحدثت صابرين متولى قائلة أن تقبل الذات ليس أمرا تلقائيا يأتي بالفطرة والكثير منا يواجه في الحقيقة عدة مشاكل في تقبّل نفسه كما هو.

ونفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى حكاية مثل «القرد في عين أمه غزال». تحكيها فاطمة الزهراء محمد قائلة للأمثال الشعبية سحرها ومنطقها الخاص، والتي يستخدمها المصريون في مختلف المواقف الحياتية، منها« القرد في عين أمه غزال». يتردد هذا المثل باستمرار على الأم التي لا ترى في ابنها عيبًا واحدًا وتشهد بجماله وأخلاقه أمام الناس بالرغم من كثرة عيوبه، كما اقام بيت ثقافة ام الحويطات محاضرة ثقافية بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة" أشار أحمد رضوان محمد الى حقوق الطفل المعاق جسدياً او عقليا وحقه في التمتع بأعلى مستوى صحى يمكن بلوغه وحقه من الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعى حقه في مستوى معيشى مناسب وحقه فى التعليم .