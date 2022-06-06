الإثنين 06 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بتهمة التزوير بالقاهرة

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 7 متهمين، من بينهم متهمون بتزوير في محررات رسمية بالسجن المشدد 15 سنة، لثلاثة متهمين والسجن المؤبد لأربعة آخرين في القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان.

تبين من خلال أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، قامت المتهمة الأولى بصفتها من أرباب الوظائف العمومية "موظفة حفظ بمكتب توثيق مدينة حلوان"، باختلاس مستندات جهة عملها والمسلمة إليها بسبب وظيفتها، بأن قامت باستلام دفتر المحررات الرسمية لعام 2012، ليبقى تحت تصرف جهة عملها، إلا أنها اختلسته بنية تملكه وإضاعته على جهة عملها، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية.

واستعمالها فيما زورت من أجله، ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، ارتكبت وباقي المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول، تزويراً في محرر رسمي ألا وهو "توكيل رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينة حلوان"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره على غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به.

محكمة جنايات القاهرة 7 متهمين متهمون تزوير ثلاثة السجن المؤبد

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وائل لطفي

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