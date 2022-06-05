الأحد 05 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة برقم الجلوس فقط

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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في الساعات القليلة الماضية كثر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة بسبب تردد آلاف الطلاب وأولياء الأمور من أبناء البحيرة على محركات البحث بعد أن ظهرت في عدد كبير من المحافظات منها "الإسماعيلية- شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد".

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022


محافظ البحيرة: نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 72%

 

ومنذ قليل، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس حسب المدرسة والإدارة بالدرجات، وقد اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 وأعلن في بيان صحفي خاص به من مقر مبنى المحافظة أن نسب النجاح قد بلغت 72%، وقد جرت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة وانتهت 19 مايو الماضي.

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2022 الترم الثاني

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. تعرف على التفاصيل

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لطلاب الصم والمكفوفين:

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة قد أوضحت أن حوالي ما يقرب من 115878 طالبا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام حضر منهم 114143 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 81703 طلاب.

وفي سياق متصل أوضح محافظ  البحيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر المحافظة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإعدادية المهنية بلغ 4670 طالبا وطالبة حضر منهم 4663 وتمكن 3662 طالبا وطالبة من النجاح بنسبة نجاح بلغت 79%. فيما بلغت نسب نجاح المكفوفين 75% وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 4 وحضر الـ 4 طلاب ونجح منهم 3.

واعتمد اللواء هشام آمنة نتيجة إعدادية تلمذة الصناعية وكان عدد المتقدمين 120 طالب حضر منهم 118 ونجح الـ 118 طالب بنسبة نجاح 100%.

وفي إطار سياسة دمج ذوي الهمم في المجتمع أعلن هشام آمنة أن نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع فجاءت بنسبة 93% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 33 طالب حضر الـ 33 ونجح منهم 31 طالب .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة برقم الجلوس فقط

 

وفي إطار مساعدة طلاب محافظة البحيرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، يقدم موقع الدستور نتيجة الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

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