السبت 04 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب رذاذ «إسبراى».. تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى عين شمس

حبس
حبس
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، باستمرار حبس قاتل شاب، فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية.

واعترف متهم بقتل شخص في عين شمس طعنا بسكين بسبب "رشة إسبراي"، حيث سدد له طعنات نافذة أودت بحياته، بعدما وقعت مشادة كلامية بين الأهالي وسائق، بسبب رش صبية "إسبراي" على توك توك، ما تسبب في المشاجرة التي انتهت بمقتل مواطن.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الاعتداء على شخصين بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، حيث تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات، باستقباله «شخصين- مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما.

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم، وبصحبته شقيقه "المتوفى"، قام بعض الصبية برش "إسبراي" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظياً، تدخل على إثرها "شخصان- مقيمان بدائرة القسم"، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

قاضي المعارضات مديرية امن القاهرة استمرار حبس سلاح أبيض مشادة كلامية جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس

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