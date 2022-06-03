الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم استعراضًا في قبة الغوري 9 يونيو

الفرقة القومية للفنون
الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم استعراضا بقية الغوري
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تستعد الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، لتقديم عرض استعرضي بقبة الغوري، يوم الخميس، 9 يونيو، في الثامنة مساءً. 

 والفرقة القومية للفنون الشعبية، تأسست منذ 61 عامًا بقرار من الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك، وكان الهدف من إنشائها التأصيل لكل الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد.

 واستعانت الفرقة في بدايتها بمجموعة من خبراء الفن الشعبي في الاتحاد السوفيتي في مجالات الرقص والموسيقى وكان أبرزهم خبير الفنون الشعبية رامازين. ومن أشهر روادها الدكتور حسن خليل المخرج والفنان ومصمم الرقصات الشهير، وأيضًا الفنان كمال نعيم.

ويبلغ عدد راقصيها الآن 45 راقصًا، أما الراقصات فعددهم 35 راقصة في حين أن الفرقة عند تأسيسه منذ 41 عامًا كانت تضم 56 راقصًا وراقصة فقط.

وتتلخص فلسفة الفرقة القومية للفنون الراقصة الشعبية فى تأصيل كل الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية، وملابسها وإكسسواراتها من بيئتها الأصلية، وتعتمد الفرقة حاليًا على الخبرة المصرية من خلال مصممين على مستوى عالٍ من الدراسة والخبرة.

الفرقة القومية للفنون الشعبية لبيت الفني للفنون الشعبية قبة الغوري الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة

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