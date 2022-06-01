سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم 1-6-2022 فى البنوك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 1-6-2022 فى البنوك، استقرار في سعر الدولار عند نفس مستوى الأسعار التي سجلها يومي الإثنين والثلاثاء الماضي، مع أنباء بتعافي الدولار الأمريكي وتراجع أسعار الذهب عالميًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي





استقرت أسعار الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس وأول أمس.

كما لم يتغير سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، مسجلًا 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وشهد سعر الدولار في مصر ثباتًا سعريًا لشهور طويلة استقر فيها عند مستوى ١٥ جنيهًا مصريًا بعد قرار التعويم الكلي الصادر في نوفمبر ٢٠١٦ ، إلا أنه صعد لمستوى الـ١٨ جنيهًا مع اتجاه البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه المصري ورفع الفائدة على الإيداع والقروض بالبنوك في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، بالتزامن مع قرارات المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

سعر الدولار اليوم

• بنك الاستثمار العربي-AI بيع 18.3100- شراء 18.2500 جنيه مصري.

• البنك الأهلي المصري-: بيع 18.6100- شراء 18.5500 جنيه مصري.

• البنك التجاري الدولي- -CIB: بيع 18.5500شراء.

• بنك قطر الوطني الأهلي-: شراء 18.5500بيع 18.4800 جنيه مصري.

• HSBCHSBC : بيع 18.5500- شراء 18.4500 جنيه مصري.

• بلوم مصر: بيع 18.3600- شراء 18.2600 جنيه مصري.

• المصرف العربي الدولي -AIB : شراء 18.5500- بيع 18.4500 جنيه مصري.

• مصرف أبوظبي الإسلامي-: شراء 18.6300- بيع 18.5800جنيه مصري.



أسعار العملات



وحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء كالتالي :

سعر صرف الدولار الأمريكى شراء 18.5475 بيع 18.6283 جنيه مصري.

سعر صرف اليورو شراء 19.8514 بيع 19.9416 جنيه مصري.

سعر صرف جنيه إسترلينى شراء 23.3124 بيع 23.4233 جنيه مصري.

سعر صرف فرنك سويسرى شراء 19.3022بيع. 19.3884 جنيه مصري.

سعر صرف 100 ين يابانى شراء 14.4417بيع 14.5080 جنيه مصري.

سعر صرف ريال سعودى شراء 4.9452بيع 4.9670 جنيه مصري.

سعر صرف دينار كويتى شراء 60.5514بيع 60.8550 جنيه مصري.

سعر صرف درهم إماراتي شراء 5.0490 بيع 5.0722 جنيه مصري.

سعر صرف اليوان الصينى شراء 2.7810 بيع 2.7965 جنيه مصري.