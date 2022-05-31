تحديث يومي.. سعر الذهب اليوم في مصر

يحتل البحث عن سعر الذهب قائمة اهتمامات المصريين، مما جعله يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، وشهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية نشاطًا نسبيًا بعد فترة من الركود عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 0.50 نقطة مئوية، مما أثر على سعر الذهب في مصر.

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا بداية من فبراير الماضي حتى وصل سعر الذهب عيار 21 لـ1000 جنيه وهو مستوى تاريخي، وظل في ارتفاع مستمر حتى تخطى مستوى 1200 جنيه، ثم تراجع مرة ثانية بفعل عمليات الركود التي عانى منها سوق الصاغة.

وينشر الدستور سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 31-5-2022.

سعر الذهب تحديث يومى

تراجع سعر الذهب منذ بداية الأسبوع، وخسر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 25 جنيها، مع توقعات باستمرار التراجع الطفيف لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

الذهب عيار 24 : بيع 1,149 جنيه مصري - شراء 1,160 جنيه مصري

الذهب عيار 22: بيع 1,053 جنيه مصري - شراء 1,063 جنيه مصري

الذهب عيار 21: بيع 1,005 جنيه مصري - شراء 1,015 جنيه مصري

الذهب عيار 18: بيع 861 جنيه مصري - شراء 870 جنيه مصري

الذهب عيار 14: بيع 670 جنيه مصري - شراء 677 جنيه مصري

الذهب عيار 12: بيع 574 جنيه مصري- شراء 580 جنيه مصري

سعر الأونصة: بيع 35,721 جنيه مصري - شراء 36,076 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب: بيع 8,040 جنيه مصري - شراء 8,120 جنيه مصري

سعر كيلو الذهب: بيع 1,148,571 جنيه مصري - شراء 1,160,000 جنيه مصري

سعر الذهب العالمي بالدولار

سعر أونصة الذهب : 1,851.57 – بنسبة تغيير -0.94%

سعر جرام الذهب : 59.53 -بنسبة تغيير 0.03%

سعر كيلو الذهب : 59,529.31- بنسبة تغيير -30.23%

أسعار المعادن عالميًا

ذهب- دولار أمريكي

1,852.29 دولار - بتراجع -3.89 بنسبة -0.21%

الفضة

21.863 دولار - بتراجع -0.107 بنسبة -0.49%

نفط خام WTI

118.73 +1.55 بنسبة تغير +1.32%

نفط برنت

119.50 +1.90 بنسبة تغير +1.62%

النحاس

4.342 +0.0085 بنسبة تغير +0.20%

ألومنيوم

2,874.00 -14.50 بنسبة تغير -0.50%

الغاز الطبيعي

8.75 +0.049 بنسبة تغير +0.56%