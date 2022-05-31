شهر التخفيضات.. سعر الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الحديد والأسمنت فى الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 من العناوين الأكثر زيارة وبحثًا على محركات البحث من قبل المطورين والإنشائيين في سوق العقارات، لاسيما بعدما انخفضت أسعار الحديد خلال شهر مايو الجاري بعد تراجعات متتالية، لتُسجل مجتمعة بقيمة تصل إلى 2130 جنيهًا؛ نتيجة تراجع أسعار الخامات عالمية، حيث يرتبط سعر الخام المحلي بسعر التداول العالمي.

سعر الحديد والأسمنت في مصر 31 مايو 2022

وانطلاقًا من حرص "الدستور" على إمداد قرائه بكافة الخدمات التي يبحثون عنها عبر محركات البحث، فننشر في السطور الآتية آخر تحديث في أسعار الحديد والصلب والأسمنت فى السوق المصرى اليوم الإثنين 30-5-2022، وفق أحدث الأرقام المعلنة من المصانع، وكذلك شعبة مواد البناء، بعد أسبوع من تراجع أسعار الحديد، حوالى ألف جنيه فى الطن وهي تراجعات تمت بعد توجيه من مجلس الوزراء خاصة بعد الارتفاع الرهيب الذي أصاب سلعتي الحديد والأسمنت ولو استمر ذلك كان سوق الإنشاءات في مصر سيصاب بالركود الشديد.

سعر طن حديد عز الثلاثاء 31 مايو 2022

كانت شركة حديد عز أولى الشركات التي أعلنت خفض سعر طن الحديد في مصر، حيث سجل طن حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع، ويضاف إليه النقل والمشال.

سعر طن حديد السويس الثلاثاء 31 مايو 2022

بينما سجل طن الحديد في شركة السويس للصلب 18070 جنيهًا تسليم المصنع.

سعر طن حديد المصريين الثلاثاء 31 مايو 2022

جاء سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا، في أرض المصنع والوكيل.

وسجل سعر الجيوشى للصلب 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما سجل حديد العشرى 18000 جنيه للطن ليزيد بذاك 30 جنيها، وسجل حديد المراكبى 18050 جنيهًا ليكون الأعلى سعرًا في السوق المحلية وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيه، وسجل منتج حديد الجارحى 17850 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت في مصر الثلاثاء 31 مايو 2022

يتأثر سوق الإنشاءات في مصر بأسعار سلعتي الحديد والأسمنت على حدٍ سواء، وفي هذا الإطار أعلنت شعبة مواد البناء، أن شركة العريش للأسمنت خفضت سعر طن الأسمنت قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن يصل المستهلك بسعر يبدأ من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل والمشال.

وتابع ذلك انخفاض سعر طن الأسمنت لدى الوكيل فسجلت بعض مصانع الأسمنت سعر 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك 1350 إلى 1400 جنيه، وقد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة وشركات المقاولات.