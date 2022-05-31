الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

باقتراب موسم الحج.. سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

الريال السعودي
الريال السعودي
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 فى بنوك مصر، من أكثر الموضوعات بحثًا خلال هذه الأيام لاسيما بعد إعلان نتيجة الحج والجمعيات في مصر لعام 2022 من قبل وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي، وعلم آلاف المصريين نتيجة قبولهم للحج، ويبحث المقبولون لأداء الفريضة عن شراء عدد من الريالات تكفيهم للتنقل في المملكة العربية السعودية وشراء الهدايا التذكارية عند عودتهم من الأراضي المقدسة. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 فى بنوك مصر

ومن المبشر خلال هذه الأيام استقرار سعر الريال في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة، وقد نبهت الحكومة المصرية كثيرًا على شراء العملات وتبديلها من خلال هذين المصدرين منعًا للاستغلال والمغالاة من قبل تجار السوق السوداء، واستقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

ويقدم "الدستور" خدمة تشمل تحديثات سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي بشكل لحظي ونشرها للقراء مع  التغيير كل ساعة إذا اعتمد في البنوك والصرافة.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى 30-5-2022

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالآتي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.94 جنيه للشراء، بينما قد سجل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 4.95 جنيه للشراء بينما البيع فقد جاءت قيمته 4.98 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 

4.93  جنيه للشراء.

4.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.94  جنيه للشراء.

4.96  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.94 جنيه للشراء.

4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.82  جنيه للشراء.

4.96  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

4.95 جنيه للشراء.

4.96 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم الثلاثاء جنيه للبيع جنيه للشراء الجنيه المصري

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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