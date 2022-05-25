سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-5-2022

يهتم المصريون مع اقتراب موسم الحج بالبحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، والتي يكثف المصريين خلالها عمليات شراء الريال السعودي قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في شهر ذي الحجة المقبل.



وزادت عمليات البحث عبر منصة جوجل بحثًا عن سعر الريال السعودي فى البنوك المصرية وهل تأثرت بارتفاع أسعار الكثير من العملات أمام الجنيه المصري، الذي تراجعت قيمته منذ بداية مارس الماضي، مع رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك .



الدستور في التقرير التالي عرضت سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25-5-2022.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25-5-2022 على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك المصرية كالتالي :

• البنك الأهلي المصري-NBE بيع 4.9100 – شراء 4.8900

• البنك التجاري الدولي: بيع 4.9100- شراء 8900

• كريدي أجريكول مصر: بيع ٤٨٨٠٠ – شراء .٣.٨٨١٠ جنيه مصري

• المصرف العربي الدولي: بيع 4.9100- شراء 4.8800 4.8500 .

• بنك مصر: بيع 4.9100- شراء 4.8900

• مصرف أبوظبي الإسلامي: بيع 4.9100- شراء 4.8900



أسعار رحلات الحج

وضعت المملكة العربية السعودية، عدة شروط لأداء فريضة الحج ٢٠٢٢ ، ، وهي إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون حاصلًا على شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وتختلف أسعار رحلات الحج حسب فئته فهناك حج ٥ نجوم وحج اقتصادي ، وتبدأ أسعار الحج من 92 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران، مروروًا بسعر 87 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران، وهناك مستوى ثالث بسعر 82 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.

أما الحج الخمس نجوم فهو ينقسم إلى مستويين، الأول سعره 177 ألفًا و500 جنيه، والمستوى الثاني 157 ألفًا و500 جنيه، وكلاهما غير شاملين لتذاكر الطيران.