الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجازات شهر يونيو 2022 والعطلات الرسمية المتبقية

إجازات شهر يونيو
إجازات شهر يونيو
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مع بداية شهر يونيو الجاري اهتم المصريون بالبحث عن إجازات شهر يونيو 2022، والعطلات الرسمية المتبقية خلال هذا العام.

إجازات شهر يونيو 2022

وتصدرت إجازات شهر يونيو 2022، مؤشرات البحث عبر منصة «جوجل»، ويترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص في مصر، الإجازات الرسمية والتي يقضون فيها وقتًا بعيدًا عن ضغوطات العمل، مع حصولهم على أجرهم كامل دون أي خصومات.

ورغم وجود إجازة واحدة خلال شهر يونيو 2022، وهي إجازة ثورة ٣٠ يونيو إلا أن الشهور التي تليها بها عدد من الإجازات الرسمية، منها عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2022 في مصر

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موعد العيد الكبير 2022 وأدعية وقفة عرفة

حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى 2022 في مصر، وتبدأ الإجازة يوم الجمعة الموافق ٨ يوليو بمناسبة وقفة عرفات، وبداية من السبت الموافق 9 يوليو ولمدة أربع أيام يبدأ عيد الأضحى المبارك.

ويحرم الموعد الذي يبدأ به عيد الأضحى 2022 في مصر العاملين بالدولة من إجازة طويلة، حيث يعد يومي الجمعة والسبت إجازة فعلية لهم، وبذلك يحصلون فقط على 3 أيام من إجازة العيد.

الإجازات الرسمية لعام  2022

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وسيحصل المصريون على عدة إجازات أخرى، في الفترة المتبقية من العام، ومنها إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وهي توافق يوم السبت، بينما يحصلون أيضًا على إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو، وهو أيضًا يوافق يوم السبت.

وفي ٦ أكتوبر، يحصل المصريون على إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، وفي ذات الشهر هناك إجازة رسمية أخرى  يوم السبت الموافق 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.

وحصل المصريون على عدة إجازات رسمية طوال العام الجاري، كان عدد منها بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، كان أولها الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم الخميس 27 يناير بمناسبة عيد الشرطة، والإثنين 25 أبريل الذي صادف شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وكانت أطول إجازة هي عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 30 أبريل وحتى 5 مايو، تخللتها إجازة عيد العمال في الأول من مايو.

شهر يونيو شهر يونيو 2022 إجازات شهر يونيو 2022 موعد عيد الأضحى 2022 في مصر الاجازات الرسمية لعام 2022

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