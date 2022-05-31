الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبدأ من 82 ألف جنيه.. أسعار الحج المباشر 2022

الحج
الحج
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أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء موسم الحج، حيث يهتم المصريون بالبحث عن أسعار الحج المباشر 2022، بعدما سمحت المملكة العربية السعودية بالحج هذا العام بعد توقفه لمدة عامين بفعل جائحة كورونا التي اضطرتها لوقف رحلات الحج منعًا للتزاحم وانتقال العدوى بين الحجاج.

ويعرض "الدستور" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقائمة أسعار الحج المباشر 2022، التي أعلنت عنها شركات السياحة المسجلة بغرفة شركات السياحة وأسعار الحج في السعودية.

 

أسعار الحج المباشر 2022 

تبدأ أسعار الحج 2022 من 82 ألف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه، بحسب الإقامة والخدمات الترفيهية للعميل، حسب بيان غرفة شركات السياحة، ويصل سعر تذاكر الطيران لـ17 ألف جنيه لمدة 22 يومًا وأكثر، وتزيد 1000 جنيه في حال رغبة الحاج الذهاب إلى المدينة المنورة.

وتستقبل قرعة الحج 2022 9200 حاج، وتقدم شركات السياحة خدمات ومميزات للحجاج، وفقًا للأسعار المختلفة التي لن تزيد على نصف مليون.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار حج الجمعيات بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه تقريبًا، وبلغت حصة حج الجمعيات الأهلية 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام، حسب نيفين القباج، وزيرة التضامن، التي أغلقت في 12 مايو باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية، أمام الراغبين من الأعضاء في الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

 

الحج السياحي والخمس نجوم 

تبدأ أسعار مستوى الحج الاقتصادي 2022 من 82500 جنيه وتصل إلى 92500 جنيه بـ6440 تأشيرة، والأسعار غير شاملة أسعار تذاكر الطيران، ويصل إجمالي رحلة برنامج الحج لهذا العام من ١٠٠ ألف إلى ١٢٠ ألفًا للمستوى الاقتصادي.

في حين تبدأ أسعار الحج 2022 الخمس نجوم من 157500 جنيه، وتصل إلى 177500 جنيه، لـ2760 تأشيرة بخلاف سعر تذكرة الطيران المعلن عنها رسميًا من قبل مصر للطيران والخطوط السعودية.

وفي ظل بحث المسلمون حول العالم عن أسعار رحلات الطيران للحج، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج 2022، بأسعار تذاكر طيران الحج 2022 تبدأ من 13 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه للدرجة الاقتصادية ومن 16 ألف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للدرجة السياحية.

أسعار الحج اسعار الحج المباشر 2022 موسم الحج الحج السياحي والخمس نجوم الحج الاقتصادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

توطين الصناعة السورية فى مصر

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