موعد العيد الكبير 2022 وأدعية وقفة عرفة

49 يومًا تفصلنا عن موعد العيد الكبير 2022، والذي يبحث الكثير من المواطنين عن موعد العيد الكبير 2022 في مصر، وتبدأ احتفالات العيد بأداء صلاة العيد فجر اليوم الأول، وبعد أداء الصلاة ينتشر المسلمون لذبح الأضحية.

وينتظر الكثير بداية شهر ذي الحجة وذلك لصيام الأيام العشر الاولى من الشهر التي تنتهي بصيام يوم عرفات 2022 وبداية عيد الأضحى 2022، وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير موعد العيد الكبير 2022.

موعد العيد الكبير 2022 في مصر

يتنظر المسلمون موعد العيد الكبير 2022، وذلك عقب نهاية عيد الفطر المبارك بـ 70 يومًا تقريبًا، حيث تتواصل في الأعياد الأرحام وتنتشر البهجة والخير والبركة، ويبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي سنة عن النبي إبراهيم عليه السلام.

من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية 2022، يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتكون أيام عيد الأضحى 4 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

وينتظر المصريون إصدار الحكومة بيانًا بعدد أيام إجازة العاملين بالدولة للقطاع الخاص والعام خلال عيد الأضحى 2022.

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أدعية وقفة عرفات 2022 في مصر

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يامن تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.