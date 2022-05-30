الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال التبريد لحريق شب فى مخزن خردة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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انتهت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من أعمال التبريد لحريق اندلع داخل مخزن خردة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، لمنع تجدده مرة أخرى.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود شب بمخزن خردة بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق محدود داخل مخزن خردة، بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.

قوات الحماية المدنية القليوبية التبريد مخزن قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفى

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