حبس عاطل يروج مخدر الحشيش فى القطامية

قررت جهات التحقيق، الإثنين، حبس عاطل فى اتهامه بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.