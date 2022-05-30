الإثنين 30 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يروج مخدر الحشيش فى القطامية

الحشيش
الحشيش
ads

قررت جهات التحقيق، الإثنين، حبس عاطل فى اتهامه بترويج مخدر الحشيش في منطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس متهم مخدر الحشيش القطامية عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفى

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

3 إعدادي 2022| رابط نتيجة ثالثة إعدادى برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة الحج المصرية 2022|نتيجة الحج السياحي والجمعيات

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس محافظة البحيرة 2022

بالاسم فقط.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

فيصل شمس

إغلاق الكواكب وأخواتها

عيد رحيل

صلاح عمل الصح

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس (1)

جمال رشدي

الزيادة السكانية أُم المشاكل

صور

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرات استفزازية للمستوطنين في الخليل.. وقوات الاحتلال تحتجز طاقم تلفزيون فلسطين

الخارجية الفلسطينية: تبني «بينيت» للمجموعات الإرهابية يثبت أن إسرائيل دولة إرهاب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال