ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم

يبحث المئات من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة عن موعد النتيجة بعد إنهائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 19 مايو الجاري، واحتل البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة موقع البحث الأشهر جوجل، مع اقتراب إعلان محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لموعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة.

فور انتهاء عمليات التصحيح الجارية حتى الوقت الحالي في كنترولات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة، ستقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإعلان أسماء أوائل الشهادة الاعدادية 2022، ثم تعلن بعدها بساعات النتيجة الكاملة لكل الطلاب.

وعن طريق رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة، يمكن للطلاب وأولياء الامور الدخول عليه من هنا.

وأدى 115220 طالب وطالبة وعدد 4456 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية وذلك داخل 700 لجنة في 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة، والتي بدأت في 14 مايو الجاري وانتهت في 19 مايو الجاري .

فيما بلغت نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بلغت نسبة نجاحها 100% نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت نسبتها 81% وكذا نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية والتى بلغت نسبة نجاحها 85% .

موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تولى كل محافظة من محافظات الجمهورية إعلان نتيجة الصف 3 الاعدادي من خلال مديريات التربية والتعليم بها وذلك بالتزامن مع إعلانها في جميع المدارس حسب الضوابط التي اعنلتها الوزارة بوضعها في مكان واضح في المدرسة وتوفيرها مجانًا لجميع الطلاب.

كان طلاب الشهادة الإعدادية 2022 قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نهاية الإسبوع الماضي في جميع المحافظات، وأختتم طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية امتحاناتهم متأخرين عن باقي طلاب الجمهورية في نهاية الإسبوع الماضي.

وتجري عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الشهادة الإعدادي 2022 في جميع الكنترولات المنتشرة في المحافظات وفور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق سيتم إعلان نتجية الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات.