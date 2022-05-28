ختام عرض «تحت الترابيزة» لفرقة البحيرة القومية

تحت رعاية وزير الثقافة برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم وفى إطارنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، بفرع ثقافة البحيرة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى لليوم الثاني فعاليات العرض المسرحى “تحت الترابيزة”، لفرقة البحيرة القومية المسرحية على مسرح الثقافة بالبحيرة، العرض تأليف سامح عثمان، موسيقي وألحان أحمد الدمنهورى، التوزيع الموسيقي محمد مصطفي، ديكور وملابس شادي قطامش، تنفيذ ملابس إيمان محمد، كوريوجراف كريم خليل، تسجيل ومكساج تامر نور الدين، الأشعار مروه قنديل.

المسرحية بطولة أحمد القسطاوى، محمد الحداد، حسام شرف، عبد الرحمن منيب، مهاب السكرى، رانيا صبرى، اميرة الشراب، ماهينار بدر، نوران هشام، زياد الصاوى، نادر الماضي، هناء الصعيدى، زياد بدر، عمرو معروف، حازم سمير ، مريم ناصر، رامى على، إيناس محمد، سيف الخنيزي، محمد الحوفي، وإخراج الفنان محمد البياع.

تدور فكرة العرض حول المطحونين وأحلامهم، وإذا تحققت أحلامهم فربما لا تكون سبب فى إسعادهم، ورسالة العرض "احذر وأنت تحلم فلربما تتحقق أحلامك".