السبت 28 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام عرض «تحت الترابيزة» لفرقة البحيرة القومية

ختام عرض تحت الترابيزة
ختام عرض "تحت الترابيزة"
ads

تحت رعاية وزير الثقافة برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم وفى إطارنشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، بفرع ثقافة البحيرة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى لليوم الثاني فعاليات العرض المسرحى “تحت الترابيزة”، لفرقة البحيرة القومية المسرحية على مسرح الثقافة بالبحيرة، العرض تأليف سامح عثمان، موسيقي وألحان أحمد الدمنهورى، التوزيع الموسيقي محمد مصطفي، ديكور وملابس شادي قطامش، تنفيذ ملابس إيمان محمد، كوريوجراف كريم خليل، تسجيل ومكساج تامر نور الدين، الأشعار مروه قنديل.

المسرحية بطولة أحمد القسطاوى، محمد الحداد، حسام شرف، عبد الرحمن منيب، مهاب السكرى، رانيا صبرى، اميرة الشراب، ماهينار بدر، نوران هشام، زياد الصاوى، نادر الماضي، هناء الصعيدى، زياد بدر، عمرو معروف، حازم سمير ، مريم ناصر، رامى على، إيناس محمد، سيف الخنيزي، محمد الحوفي، وإخراج الفنان محمد البياع.

تدور فكرة العرض حول المطحونين وأحلامهم، وإذا تحققت أحلامهم فربما لا تكون سبب فى إسعادهم، ورسالة العرض "احذر وأنت تحلم فلربما تتحقق أحلامك".

إيناس عبد الدايم نشر الوعي أحمد الشافعي أحمد الدمنهورى محمد مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 2022

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

دعوة للحوار الوطنى

حسين دعسة

النفير الفلسطيني العام في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

صفاء النجار

الكائنات وحيدة الخلية وتعدد الزوجات

سمر عادل

وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خارطة طريق استثمارية

سارة شريف

مسألة وقت

ماجد حبته

الاستثمار فى الأشبال

لواء. محسن الفحام

نريده حواراً موضوعيا

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس يحذر إسرائيل من تداعيات مسيرة الأعلام

«الوطني الفلسطيني» يرحب بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال

فتح تدعو أوروبا لكبح إجراءات إسرائيل الهادفة للقضاء على فرصة فلسطين بالبقاء