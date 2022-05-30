الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022 ومتى تفشل عملية التحديث

بطاقات التموين
بطاقات التموين
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يبحث الكثير من أصحاب بطاقات التموين خلال الفترة الحالية عن رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022، وذلك عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022

وقد استلم المواطنين رسالة نصية عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بتسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على بطاقة التموين حتى 30 يونيو المقبل وذلك تجنبًا لإيقاف بطاقة التموين.

  • الدخول إلى موقع دعم مصر حتى تتمكن من تسجيل “رقم التليفون” عن طريق رابط موقع دعم مصر من هنا.
  • اضغط على “أيقونة تسجيل” رقم التليفون المحمول.
  • ادخل “رقم البطاقة التموينية” المكون من 12 رقم ثم قم بالضغط على كلمة "التالي"
  • سيظهر “اسم رب الأسرة” وأيقونة يتم كتابة “رقم التليفون” بها ثم يتم الضغط على “كلمة تسجيل رقم المحمول”.
  • ستظهر“رسالة” بقبول رقم المحمول وفي خانة “عدم القبول” ستظهر رسالة برجاء “إدخال رقم محمول” مسجل باسم “رب الأسرة” وفي حالة عدم “طلب التحديث” ستظهر لك رسالة “رقم البطاقة” ليس له بيانات تحديث.

 

لينك موقع دعم مصر الرقمي تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022.. والخطوات

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متى تفشل عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر؟

تفشل عملية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر في حال كتابة رقم تليفون محمول ليس مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم قبول أي رقم محمول مسجل في شركات الاتصالات باسم أي فرد من أفراد البطاقة وأنه لابد أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة فقط.

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الأوراق المطلوبة للتسجيل على موقع دعم مصر

وأشار وزير التموين إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل على موقع دعم مصر فقط لإضافة رقم الهاتف هي (رقم بطاقة التموين والرقم القومى ورقم التليفون)، حيث يمكن التسجيل رقميًا عبر بوابة دعم مصر ومصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء أي بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم الهاتف المحمول.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتقرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو 2022.

موقع دعم مصر تسجيل رقم الموبايل 2022 رابط موقع دعم مصر وزير التموين رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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