لينك موقع دعم مصر الرقمي تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022.. والخطوات

تتيح وزارة التموين إمكانية تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر حتى الآن، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرت عمليات البحث من أصحاب البطاقات التموينية عبر منصة جوجل على موقع دعم مصر الرقمي لكي يتمكنوا من تحديث بطاقة التموين 2022.



وكانت وزارة التموين قد مدت الفترة أمام المواطنين لـ « تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022 »، وتحديث بيانات بطاقة التموين بعد ان أرسلت لهم رسالة بذلك عبر كوبونات صرف الخبز، فأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تمديد مدة تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022، وفتحت الوزارة موقع دعم مصر الرقمي لتسهيل تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022.



ويعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الرقمي، وباقي الطرق الالكترونية.



لينك تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022



يستطيع أصحاب بطاقات التموين تسجيل رقم التليفون المحمول لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر الرقمي عبر الدخول على البوابة الالكترونية للموقع من خلال الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/



واتبع الخطوات التالية بعد الدخول على موقع دعم مصر:

* اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة

* أدخل رقم البطاقة التموينية الخاص بكل مواطن والمكونة من 12 رقمًا.

* سجل رقم الهاتف في موقع دعم مصر المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

* اختر أيقونة إرسال الرقم السري.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وسبق، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الشروط أمام أصحاب بطاقات التموين عند تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، تسجيل رقم التليفون المحمول عبر موقع دعم مصر، منها أن يكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين، ولكنها لم تلزم المواطنين بشراء خطوط جديدة من شركات محمول محددة دون غيرها لإتمام عملية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.

وقررت وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 لتكون هناك قناة اتصال بين الوزارة وبين أصحاب بطاقات التموين، للتواصل الدائم معهم وإرسال كل التعليمات الخاصة بمنظومة البطاقة عبر رسائل هاتفية على رقم الموبايل المسجل فتصل لهم ولا يتفاجأوا بأي خطوات جديدة دون علمهم.