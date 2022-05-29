الأحد 29 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة مصر الإليكترونية لخدمات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يبحث الكثير من المواطنين عن رابط بوابة مصر الإلكترونية لخدمات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين عبر جوجل تجنبا لوقفها عقب تنبيهات الوزارة للمواطنين.

الدستور يستعرض من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة التموين المتاح حاليا للمواطنين بوابة مصر الإلكترونية و آخر موعد للتسجيل وقيمة الدعم الذي تقدمه للدولة للمواطنين.

رابط بوابة مصر الإليكترونية لخدمات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع تحديث بيانات بطاقات التموين التي يحصل كافة المقيدين بمنظومة الدعم بموجبها على السلع التموينية المدعمة من الدولة وذلك من خلال الخطوات التالية :-

  • الدخول عبر بوابة مصر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تحديث بيانات المواطنين.
  • كتابة كافة بيانات البطاقة التموينية وصاحبها.
  • تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.
  • اضغط على بدأ الخدمة.
  • تأكد من كافة البيانات التي ستظهر عن عدد الأفراد المقيدين عبر البطاقة ومكان الصرف.
  • اضغط كلمة حفظ البيانات.

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آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل عبر بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع إلكتروني يمكن من خلاله تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بدلا من الذهاب إلى مكاتب التموين المختلفة وذلك حتى آخر شهر يونيه المقبل تفاديا لعدم إيقاف البطاقات وذلك وفقا للقرار الذي تم إصداره مؤخرًا حيث أكد على المصلحي وزير التموين أن الهدف من ذلك هو إتاحة هوية رقمية لأصحاب البطاقات التموينية تمهيدا لجعل النظام التمويني مميكن بالكامل.

وأوضح الوزير أنه لا صحة للمعلومات المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد ضرورة أن يكون الرقم ضمن شركة محمول بعينها لضمان صحة التسجيل حيث يتم تسجيل أرقام أصحاب البطاقات التموينية من كافة شركات المحمول التي تعمل في السوق المصري.

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قيمة دعم السلع الغذائية المقدم للمواطنين 

رابط بوابة مصر الإليكترونية لخدمات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين وقيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطنين من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا حيث يحصل كل فرد على سلع غذائية بقيمة 50 جنيه شهريا بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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