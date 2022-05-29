موقع «دعم مصر» لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين والمستندات اللازمة

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن موقع “دعم مصر” الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، حتى يتم تحديث بياناتهم وإضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين حتى لا يتم إيقافها وإيقاف صرف السلع التموينية.

موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

ويشهد محرك البحث العالمي جوجل زيادة الحركة البحثية حول موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين، من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين التي تسلمت رسالة بتسجيل رقم الهاتف عبر بونات صرف الخبز.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير، موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر لينك موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 (من هنا)

2- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تسجيل رقم المحمول.

3- تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات البطاقة التموينية، التي تتمثل في رقم البطاقة التموينية.

4- الضغط على «التالي» بعد إدخال رقم البطاقة، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل «اسم صاحب البطاقة، عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وبياناتهم».

5- إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة في الخانة المخصصة وضع الأرقام بشكل صحيح ودقيق.

6- إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

7- إدخال الكود المرسل لتأكيد الرقم الخاص بالمواطن المستفيد من البطاقة التموينية الخضراء، والتي تخص جميع أفراد الأسرة المصرية.

8- الضغط على تسجيل حتى يجري تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر.



الأوراق المطلوبة لتسجيل رقم التليفون

إحضار رقم بطاقة التموين

الرقم القومي

رقم التليفون

ويستطيع المواطن التسجيل رقميًا عبر بوابة دعم مصر ومصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، ولن يتم إلغاء أي بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم الهاتف المحمول.

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آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

تقرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو المقبل.

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين مطلوب من رب الأسرة بنفسه أو صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة.

ولم يتم قبول تسجيل رقم هاتف مسجل باسم أي فرد من أفراد الأسرة، ويجب أن يكون التسجيل فقط لرقم موبايل باسم صاحب البطاقة فقط سواء كان "زوج أو زوجة أو جد أو جدة أو العم أو الخال أو أكبر الأبناء سنا"، لكي يتم بنجاح.