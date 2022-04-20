«التموين» توضح شرط عمل المطاحن خلال إجازة عيد الفطر

أصدر الدكتور على المصيلحي، قرارا بمنح المطاحن التموينية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص إجازة لمدة 3 أيام، خلال عيد الفطر المبارك، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك.

ونص القرار على أن تقوم المديرية بإخطار شركة سمارت بالمطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة بحد أقصى يوم الأحد المقبل، مؤكدا على ضرورة عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 1 حتی 3 مايو المقبل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

ولفت القرار إلى ضرورة صرف حصة الأيام الثلاثة من الأقماح مقدما للمطاحن التي لن تحصل على الإجازة بطلب منها، طبقا لمتوسط المطحون المقرر لها من لجنة برامج القمح التمويني.