الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين حتى الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وترصد «الدستور» عبر السطور التالية، بيان درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين 30-5-2022 حتى الجمعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 30 مايو 2022

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31  مايو 2022

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة. 

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1  يونيو 2022

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة .

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2  يونيو 2022

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3  يونيو 2022

القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة. 

جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة اليوم حالة طقس الوجه البحري حالة طقس الوجه القبلي

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