حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين حتى الجمعة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.
وترصد «الدستور» عبر السطور التالية، بيان درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الإثنين 30-5-2022 حتى الجمعة المقبلة.
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 30 مايو 2022
القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.
جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 مايو 2022
القاهرة والوجه البحرى: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 يونيو 2022
القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة .
جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 يونيو 2022
القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو 2022
القاهرة والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.
جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.