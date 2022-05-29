شهدت بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 إقبالًا كبيرًَا من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام مع بدء ظهور نتائج الامتحانات في الكثير من صفوف النقل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الأساسي لعرض جميع نتائج الامتحانات 2022 بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتوفر الدستور في التقرير التالي لأولياء الأمور والطلاب لينك بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2022، كيفية الدخول عليه، والحصول على نتائج الامتحانات 2022.

بوابة النتائج التعليمية لنتائج الامتحانات 2022

تصدرت بوابة النتائج التعليمية eduserv cairo gov eg قائمة محركات البحث على منصة البحث الأكثر شهرة وهي جوجل، مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج امتحانات أغلب صفوف النقل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي - بوابة النتائج التعليمية - لتكون منصة موحدة لإعلان نتائج الامتحانات بجانب إعلانها في المدارس حسب الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي.

لينك بوابة التعليم الأساسي

يمكن لطلاب المدارس في سنوات النقل الدخول على لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 للطلاب من جميع الصفوف في المدارس قبل إعلانها رسميًا في المدارس المختلفة.

من خلال الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/

وبعد الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجتة الامتحانات 2022، اتباع بعض الخطوات لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

*اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

* كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك

*تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات

*الضغط على زر الإستعلام، حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط، ولكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني يمكنه الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 برقم الجلوس.

ودشنت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي لتسهيل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور وتتيح لطلاب التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.