الأحد 29 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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شهدت بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 إقبالًا كبيرًَا من أولياء الأمور والطلاب خلال هذه الأيام مع بدء ظهور نتائج الامتحانات في الكثير من صفوف النقل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة التعليم الأساسي لعرض جميع نتائج الامتحانات 2022 بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتوفر الدستور في التقرير التالي لأولياء الأمور والطلاب لينك بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2022، كيفية الدخول عليه، والحصول على نتائج الامتحانات 2022.

بوابة النتائج التعليمية لنتائج الامتحانات 2022

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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

 

تصدرت بوابة النتائج التعليمية  eduserv cairo gov eg  قائمة محركات البحث على منصة البحث الأكثر شهرة وهي جوجل، مع بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج امتحانات أغلب صفوف النقل.

وخصصت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي  - بوابة النتائج التعليمية - لتكون منصة موحدة  لإعلان نتائج الامتحانات بجانب إعلانها في المدارس حسب الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي.

لينك بوابة التعليم الأساسي 

يمكن لطلاب المدارس في سنوات النقل الدخول على لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022  للطلاب من جميع الصفوف في المدارس قبل إعلانها رسميًا في المدارس المختلفة.

من خلال الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/

وبعد الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتيجتة الامتحانات 2022، اتباع بعض الخطوات لمعرفة النتيجة وهي كالتالي: 

*اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

 * كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك

*تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات

*الضغط على زر الإستعلام، حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

ويقتصر لينك بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي السابق على الطلاب المذكورين الملتحقين بسنة رابعة وخامسة ابتدائي والشهادة الابتدائية، بالإضافة إلى طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي فقط، ولكي يحصل طالب الصف الثالث الإعدادي على نتيجة الترم الثاني يمكنه الدخول إلى نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 برقم الجلوس.

ودشنت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي لتسهيل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور وتتيح لطلاب التعليم الأساسي الحصول على نتائجهم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2022 بوابه النتائج التعليميه eduserv cairo gov eg لينك بوابة التعليم الاساسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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