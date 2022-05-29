الأحد 29 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022، وذلك بالتزامن مع انتظار الطلاب وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022 

وتستعرض «الدستور» لقرائها من خلال ذلك التقرير، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022، حيث يستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية:

1- يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم الترم الثاني، في محافظة القليوبية من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي عن طريق النقر هنا.

2- اختيار "خدمات الإلكترونية".

3- الضغط على قسم نتائج الطلاب.

4- يختار الطالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

5- يقوم الطالب بإدخال اسمه ثلاثي ورقم جلوسه.

6- الضغط على "عرض النتيجة".

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022| نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية

متوفر.. رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 جميع المحافظات

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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